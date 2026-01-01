Vorteilswelt
Fahndung läuft

Überfall auf Geschäft: Täter gelang die Flucht

Burgenland
01.01.2026 14:37
Der bewaffnete Täter soll aus Richtung des nahe gelegenen Waldes gekommen sein.
Der bewaffnete Täter soll aus Richtung des nahe gelegenen Waldes gekommen sein.(Bild: Christian Schulter)

Ein Unbekannter stürmte am Montagvormittag in einen Laden in Grenznähe. Der Räuber konnte mit der Tageslosung entkommen.

Zu dem Überfall war es gegen 11 Uhr Vormittag gekommen. Ziel des unbekannten Täters war ein Geschäft im slowenischen Kuzma, gleich direkt hinter der südburgenländischen Grenze bei Bonisdorf. Der Räuber soll sich laut ersten Informationen dem Shop aus dem nahe gelegenen Wald genähert haben. Mit gezogener Waffe bedrohte er sowohl die Mitarbeiter als auch einen Wachmann und forderte Geld. Mit der Tageslosung in der Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro ergriff der Unbekannte dann die Flucht. Er soll zu Fuß in Richtung des alten Grenzübergangs verschwunden sein.

Großfahndung
Eine sofortige Alarmfahndung führte zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte. Auch Beamte der burgenländischen Exekutive unterstützen die slowenischen Kollegen. Weiters waren Hubschrauber, Spürhunde sowie Drohnen bei der Jagd nach dem bewaffneten Täter im Einsatz. In der Region wurden weitreichende Straßensperren eingerichtet und Kontrollen durchgeführt. Dennoch kam es zu keiner Festnahme, der Täter ist noch auf der Flucht.

Täterbeschreibung
Laut Beschreibung der slowenischen Polizei war der Mann zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank und trug eine Militärhose sowie eine schwarze Jacke samt schwarzem Schal. Zusätzlich hatte er eine Sonnenbrille aufgesetzt. Hinweise werden erbeten.

Es war nicht der erste Überfall auf das Geschäft in Grenznähe, das unter anderem Zigaretten, Parfüms und Lebensmittel anbietet. Bereits 2019 und 2020 war es zu ähnlichen Raubüberfällen auf den Laden gekommen.

Folgen Sie uns auf