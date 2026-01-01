Überfall auf Geschäft: Täter gelang die Flucht

Ein Unbekannter stürmte am Montagvormittag in einen Laden in Grenznähe. Der Räuber konnte mit der Tageslosung entkommen.
Zu dem Überfall war es gegen 11 Uhr Vormittag gekommen. Ziel des unbekannten Täters war ein Geschäft im slowenischen Kuzma, gleich direkt hinter der südburgenländischen Grenze bei Bonisdorf. Der Räuber soll sich laut ersten Informationen dem Shop aus dem nahe gelegenen Wald genähert haben. Mit gezogener Waffe bedrohte er sowohl die Mitarbeiter als auch einen Wachmann und forderte Geld. Mit der Tageslosung in der Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro ergriff der Unbekannte dann die Flucht. Er soll zu Fuß in Richtung des alten Grenzübergangs verschwunden sein.
Großfahndung
Eine sofortige Alarmfahndung führte zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte. Auch Beamte der burgenländischen Exekutive unterstützen die slowenischen Kollegen. Weiters waren Hubschrauber, Spürhunde sowie Drohnen bei der Jagd nach dem bewaffneten Täter im Einsatz. In der Region wurden weitreichende Straßensperren eingerichtet und Kontrollen durchgeführt. Dennoch kam es zu keiner Festnahme, der Täter ist noch auf der Flucht.
Täterbeschreibung
Laut Beschreibung der slowenischen Polizei war der Mann zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank und trug eine Militärhose sowie eine schwarze Jacke samt schwarzem Schal. Zusätzlich hatte er eine Sonnenbrille aufgesetzt. Hinweise werden erbeten.
Es war nicht der erste Überfall auf das Geschäft in Grenznähe, das unter anderem Zigaretten, Parfüms und Lebensmittel anbietet. Bereits 2019 und 2020 war es zu ähnlichen Raubüberfällen auf den Laden gekommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.