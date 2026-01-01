Überfall auf Geschäft: Täter gelang die Flucht

Zu dem Überfall war es gegen 11 Uhr Vormittag gekommen. Ziel des unbekannten Täters war ein Geschäft im slowenischen Kuzma, gleich direkt hinter der südburgenländischen Grenze bei Bonisdorf. Der Räuber soll sich laut ersten Informationen dem Shop aus dem nahe gelegenen Wald genähert haben. Mit gezogener Waffe bedrohte er sowohl die Mitarbeiter als auch einen Wachmann und forderte Geld. Mit der Tageslosung in der Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro ergriff der Unbekannte dann die Flucht. Er soll zu Fuß in Richtung des alten Grenzübergangs verschwunden sein.