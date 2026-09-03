E-Biker gestrandet: „Go-Mobil war meine Rettung“

So auch kürzlich: Nach 98 Kilometern mit reiner Muskelkraft legte der Urlauber eine Trinkpause ein, um danach auf Akkubetrieb umzusteigen. Doch der Akku wollte nicht – nichts ging mehr. „Ich hätte noch von Ferndorf über den Glanz nach Döbriach fahren müssen, aber der menschliche Akku war auch ,out of order‘“, so der 68-Jährige. Am späten Samstagnachmittag fuhr in dieser Gegend kein Bus mehr, an ein Weiterkommen war nicht zu denken.