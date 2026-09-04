Öffi-Drama: Zugstreichung verärgert ganzes Mölltal

Der Zugverkehr zwischen Spittal an der Drau und Mallnitz wird weiter eingeschränkt. Derzeit verkehren auf der Strecke zwei Züge pro Tag in beide Richtungen. Die Verbindung soll ab 14. September 2026 gestrichen werden.
Nur noch eine Zugverbindung pro Tag: Die betroffenen Gemeinden Reißeck und Mühldorf ärgern sich, da sie weder in die Änderung einbezogen noch über diese Streichung informiert worden seien. Grund für den Ausfall ist die zu niedrige Auslastung der Strecke. „Wir haben offiziell nichts mitgeteilt bekommen und nur über eine Facebook-Seite davon erfahren“, so der Bürgermeister von Reißeck, Stefan Schupfer. Auch Erwin Angerer, der Bürgermeister von Mühldorf, bestätigt die Aussage.
„Es ist gegen die Bemühungen unserer Gemeinden.“
Bürgermeister Erwin Angerer
Ausfall statt Ausbau
Die ungünstigen Abfahrtszeiten der Streckenverbindung sorgen dafür, dass das Angebot kaum genutzt wird. Die Gemeinden Reißeck, Mühldorf und Lurnfeld planten daher ein Mobilitätskonzept zum Ausbau der Anbindungen der drei betroffenen Bahnhöfen an zentrale Anlaufstellen. Der veränderte Fahrplan wirft diese Pläne nun um. „Es ist gegen die Bemühungen unserer Gemeinden“, so Angerer.
Laut ÖBB ist derzeit kein Ersatz für die gestrichene Verbindung geplant. Der reguläre Busverkehr ist für Fahrgäste daher die einzige Alternative. Insgesamt 27 Busse verkehren zwischen 6.30 Uhr und 18.55 Uhr hin und retour.
Fabienne Meixner
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