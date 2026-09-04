Öffi-Drama: Zugstreichung verärgert ganzes Mölltal

Nur noch eine Zugverbindung pro Tag: Die betroffenen Gemeinden Reißeck und Mühldorf ärgern sich, da sie weder in die Änderung einbezogen noch über diese Streichung informiert worden seien. Grund für den Ausfall ist die zu niedrige Auslastung der Strecke. „Wir haben offiziell nichts mitgeteilt bekommen und nur über eine Facebook-Seite davon erfahren“, so der Bürgermeister von Reißeck, Stefan Schupfer. Auch Erwin Angerer, der Bürgermeister von Mühldorf, bestätigt die Aussage.