Mehr als die Hälfte der Frauen arbeitet Teilzeit

Schon jeder Dritte ist ein Teilzeitler

Zusammengerechnet ist nun schon fast jeder dritte Beschäftigte nicht mehr in Normalzeit tätig (+1,3 Prozentpunkte). Im Schnitt bedeutet Teilzeit eine Wochenarbeit von 18,4 Stunden, während die Kolleginnen und Kollegen 34,9 Stunden am Arbeitsplatz sind.

Für manche Firmen bedeutet das zwar erwünschte zusätzliche Flexibilität beim Personal. Volkswirtschaftlich gesehen hat diese Entwicklung allerdings negative Auswirkungen, weil die geleistete produktive Zeit insgesamt sinkt. Auf alle Beschäftigungsverhältnisse umgelegt, sind wir nur noch durchschnittlich 30,1 Wochenstunden pro Person im Betrieb, um weitere 0,1 Stunden weniger als im Vorjahr. Das macht die heimische Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig gegenüber Konkurrenten aus anderen Ländern. In Summe arbeiten die Unselbstständigen laut Statistik rund 1,71 Milliarden Stunden im Jahr.