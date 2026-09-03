Rapid schickt eine leihweise Angriffshilfe

Cheftrainer Markus Schopp: „Mit Andrija Radulović bekommen wir einen Spielertypen in der Offensive, der sowohl über die Flügel als auch im Zentrum sehr flexibel agieren kann. Er ist ein Spieler, der uns sehr viel Tiefgang geben wird und sich gut zwischen den Linien bewegen kann. Er hat eine sehr gute Mentalität und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“