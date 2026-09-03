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Hartberg verstärkt:

Rapid schickt eine leihweise Angriffshilfe

Fußball National
03.09.2026 16:29
Rapids Stürmer Andrija Radulovic (r.) verstärkt leihweise die Hartberger.
Rapids Stürmer Andrija Radulovic (r.) verstärkt leihweise die Hartberger.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der TSV Egger Glas Hartberg ist am Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und verstärkt sich mit Offensivspieler Andrija Radulović. Der 24-jährige Rechtsaußen kommt leihweise vom SK Rapid und bleibt bis zum Saisonende in Hartberg

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Radulović, der offensiv variabel einsetzbar ist, wechselte im Februar 2025 nach Hütteldorf. Zuvor war der Montenegriner unter anderem bei seinem Jugendverein Roter Stern Belgrad sowie beim FK Vojvodina Novi Sad aktiv.

Für Rapid absolvierte der siebenfache A-Nationalteamspieler von Montenegro bislang 38 Pflichtspiele und sammelte dabei zehn Scorerpunkte – sechs Tore und vier Assists. Bei Vojvodina konnte der Offensivspieler mit zehn Treffern und elf Vorlagen ebenfalls seine Torgefahr und Kreativität unter Beweis stellen.

Mit der Leihe sichert sich Hartberg am letzten Tag der Transferperiode noch einmal zusätzliche Qualität für die Offensive.

Andrija Radulović: „Ich bin froh, dass der Transfer nach Hartberg funktioniert hat. Für mich ist es wichtig, wieder auf dem Platz zu stehen, und ich möchte der Mannschaft und dem gesamten Verein helfen, damit die Ziele des Vereins erreicht werden.“

Cheftrainer Markus Schopp: „Mit Andrija Radulović bekommen wir einen Spielertypen in der Offensive, der sowohl über die Flügel als auch im Zentrum sehr flexibel agieren kann. Er ist ein Spieler, der uns sehr viel Tiefgang geben wird und sich gut zwischen den Linien bewegen kann. Er hat eine sehr gute Mentalität und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

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