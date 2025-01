Frontal in Frau gerast: „Sie soll Respekt lernen“

Die erfahrene Jugendrichterin Daniela Zwangsleitner bringt nicht schnell etwas aus der Ruhe. Doch bei dem Prozess um fahrlässige Körperverletzung im Wiener Landl am Montag werden auch ihre Nerven strapaziert. Zuerst kommt der 17-jährige Angeklagte 20 Minuten zu spät zu seiner Verhandlung, dann kann er sich nicht an seine Wohnadresse erinnern. Auch ob er 1000 Euro Sozialhilfe im Monat kassiert, wie er in einem Formular ausgefüllt hat, oder 400, wie er im Gericht behauptet, kann der Angeklagte nicht beantworten. Die Aussagen, die er zu der Straftat tätigt, verwundern: „Ich bin noch nicht lange in Österreich. Ich wusste nicht, dass das verboten ist.“