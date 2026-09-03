Cases in Vorarlberg
Mosquitoes as Vectors: New Virus Affects Cows
Fever, watery diarrhea, respiratory problems: A new virus was detected in Vorarlberg in mid-August; cases have also been reported in Salzburg, Upper Austria, Tyrol, and Styria. It originated in Africa and primarily affects cows, though not exclusively. Krone+ explains what this means for animals and farmers—and whether humans can also be affected.
A significant drop in milk production, respiratory problems, loss of appetite, and inability to stand—these are additional symptoms that cows exhibit when infected with the Shamonda virus. There is no specific vaccine or treatment; the animals must be treated symptomatically. The virus was first detected in Austria in mid-August. In addition to Vorarlberg, Salzburg, Upper Austria, Tyrol, and Styria have also been affected.
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