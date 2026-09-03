Das sexy Geheimnis hinter diesen Topmodel-Looks

Fünf Topmodels, fünf Glamour-Looks – und ein sexy Geheimnis! Bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig zogen Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta Radic und Emi Renata in ihren Traumroben alle Blicke auf sich. Und wer sich auch einmal wie ein echter Star fühlen will, für den gibt es jetzt eine große Überraschung ...
Was viele bei diesem Wow-Auftritt des Model-Gespanns vielleicht nicht ahnten: Die Schönheiten trugen keine sündhaft teuren Designerroben, sondern Looks des italienischen Dessous-Labels Intimissimi. Und mit diesem Auftritt von Ambrosio, Maxwell und Co. schlägt die Marke ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf.
Jeder kann sich wie ein Topmodel fühlen!
Denn die traumhaft schönen Looks, die am Mittwoch in Venedig präsentiert wurden, werden erstmals auch regulär in den Intimissimi-Shops und online erhältlich sein! Dahinter steht laut Intimissimi eine klare Idee: die Eleganz besonderer Anlässe für jede Frau zugänglich zu machen.
Ambrosio und ihre Model-Kolleginnen präsentierten am Mittwochabend die neue Nude Look Collection des italienischen Labels.
Dessous werden zu Glamour-Looks
Zwar wurden für den großen Red-Carpet-Auftritt teilweise durch exklusive Anpassungen ergänzt. Doch im Grunde entstand jeder einzelne Look der Topmodels aus einem Zusammenspiel der drei Kleider der Kollektion, die aus Kaschmir, Spitze und Tüll gefertigt werden, mit Lingerie von Intimissimi.
Bustiers, BHs, Bodys und Shapewear wurden bewusst Teil des Stylings und schafften eine Balance zwischen Sinnlichkeit, Femininität und Persönlichkeit.
Und das macht diese Glamour-Kollektion aus: Sie lädt dazu ein, die Looks dem eigenen Stil entsprechend zu tragen und nach Lust und Laune neu zu kombinieren!
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