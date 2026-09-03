Das sexy Geheimnis hinter diesen Topmodel-Looks

Fünf Topmodels, fünf Glamour-Looks – und ein sexy Geheimnis! Bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig zogen Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta Radic und Emi Renata in ihren Traumroben alle Blicke auf sich. Und wer sich auch einmal wie ein echter Star fühlen will, für den gibt es jetzt eine große Überraschung ...