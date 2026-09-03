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Ambrosio & Co. am Lido

Das sexy Geheimnis hinter diesen Topmodel-Looks

Star-Style
03.09.2026 17:00
Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta Radic, Alessandra Ambrosio und Emi Renata Sakamoto sorgten ...
Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta Radic, Alessandra Ambrosio und Emi Renata Sakamoto sorgten am Eröffnungsabend am Lido für jede Menge Glamour.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fünf Topmodels, fünf Glamour-Looks – und ein sexy Geheimnis! Bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig zogen Alessandra Ambrosio, Stella Maxwell, Alana Lucio, Faretta Radic und Emi Renata in ihren Traumroben alle Blicke auf sich. Und wer sich auch einmal wie ein echter Star fühlen will, für den gibt es jetzt eine große Überraschung ...

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Was viele bei diesem Wow-Auftritt des Model-Gespanns vielleicht nicht ahnten: Die Schönheiten trugen keine sündhaft teuren Designerroben, sondern Looks des italienischen Dessous-Labels Intimissimi. Und mit diesem Auftritt von Ambrosio, Maxwell und Co. schlägt die Marke ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf.

Jeder kann sich wie ein Topmodel fühlen!
Denn die traumhaft schönen Looks, die am Mittwoch in Venedig präsentiert wurden, werden erstmals auch regulär in den Intimissimi-Shops und online erhältlich sein! Dahinter steht laut Intimissimi eine klare Idee: die Eleganz besonderer Anlässe für jede Frau zugänglich zu machen.

Stella Maxwell und Alessandra Ambrosio legten am Eröffnungsabend in Venedig in Looks von ...
Stella Maxwell und Alessandra Ambrosio legten am Eröffnungsabend in Venedig in Looks von Intimissimi einen sexy Auftritt hin.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Alessandra Ambrosio sah einfach zauberhaft schön aus.
Alessandra Ambrosio sah einfach zauberhaft schön aus.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Stella Maxwells Look kann man bei Intimissimi nun nachshoppen.
Stella Maxwells Look kann man bei Intimissimi nun nachshoppen.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)

Ambrosio und ihre Model-Kolleginnen präsentierten am Mittwochabend die neue Nude Look Collection des italienischen Labels.

Dessous werden zu Glamour-Looks
Zwar wurden für den großen Red-Carpet-Auftritt teilweise durch exklusive Anpassungen ergänzt. Doch im Grunde entstand jeder einzelne Look der Topmodels aus einem Zusammenspiel der drei Kleider der Kollektion, die aus Kaschmir, Spitze und Tüll gefertigt werden, mit Lingerie von Intimissimi. 

Emi Renata beweist: Es muss nicht immer High Fashion sein!
Emi Renata beweist: Es muss nicht immer High Fashion sein!(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Faretta Radic setzte auf einen Look in einem eleganten Nudeton.
Faretta Radic setzte auf einen Look in einem eleganten Nudeton.(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Alana Felisberto machte unterm transparenten Kleid ihren BH zum Star.
Alana Felisberto machte unterm transparenten Kleid ihren BH zum Star.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Bustiers, BHs, Bodys und Shapewear wurden bewusst Teil des Stylings und schafften eine Balance zwischen Sinnlichkeit, Femininität und Persönlichkeit. 

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Und das macht diese Glamour-Kollektion aus: Sie lädt dazu ein, die Looks dem eigenen Stil entsprechend zu tragen und nach Lust und Laune neu zu kombinieren!

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