Mord in Graz: Verdächtiger (23) ist voll geständig

Gewaltsam in Wohnung eingedrungen

Die Polizei war Donnerstagmittag gegen 12.40 Uhr telefonisch bezüglich einer Gewalttat in einer Wohnung am Bischofplatz alarmiert worden. Polizisten fanden die 24-Jährige, die wegen der erlittenen Verletzungen noch am Tatort verstarb. Der 23-Jährige war kurz nach der Tat im Stiegenhaus von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen worden, laut Augenzeugen war er blutverschmiert. Er dürfte gewaltsam in die Wohnung eingedrungen sein. Sein Bruder, der mit der Frau in der Wohnung gelebt hat, war offenbar nicht zu Hause.