Kampf gegen Grapscher und Diebe in Freibädern

Während in ländlichen Gegenden immer mehr private Haushalte eigene Pools bauen, Freibäder damit an Zustrom verlieren, gehen in Wien die Besucherzahlen nach dem Corona-Tief wieder kontinuierlich nach oben. So gab es bei den Freibädern der Stadt Wien 2024 ein Plus von über zehn Prozent. Auch bei den Familienbädern, in die nur Kinder mit Begleitperson Einlass finden, gingen die Zahlen ähnlich nach oben.