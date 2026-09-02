Zwei originale Mozart-Geigen erklingen im Vatikan

Junge Musiker vom Salzburger Mozarteum spielten bei der Generalaudienz von Papst Leo XIV. am Petersplatz Mozarts „Kleine Nachtmusik“ – und das auf höchst kostbaren Instrumenten. . .
Als Leopold Mozart im Jahr 1769 mit seinem Sohn Wolfgang Amadé die erste große Reise nach Italien (Dezember 1769 bis März 1771) antrat, so hatte er ein klares Bild vor Augen: Aus seinem Wunderkind sollte ein etablierter Komponist werden. Zum bereits dritten Mal würdigt die Internationale Stiftung Mozarteum diese wegweisende Italienreise mit der Teilnahme an der Sommertournée des Ensemble Bella Musica. Die Talente des Pre-College der Universität Mozarteum Salzburg wandern auf den Spuren des jungen Musikus und erwecken die Klangwelt Mozarts an jenen Stätten zum Leben, die auch Wolfgang Amadé vor 256 Jahren besuchte.
Mit im Gepäck haben die Musiker zwei Kostbarkeiten aus der Sammlung der Stiftung Mozarteum. Mozarts Dalla Costa-Violine sowie seine Kindergeige erklingen dieser Tage deshalb erstmals in Rom: Bei der Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz wurde zum Einzug des Heiligen Vaters der erste Satz aus Wolfgang Amadé Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ KV 525 von den Musikern des Ensemble Bella Musica zur Aufführung gebracht. Gespielt wurde Mozarts originale Costa-Violine.
Weiters werden die beiden Instrumente noch im Kulturforum der Republik Österreich und bei einer Konzertaufzeichnung für Radio Vatikan in den Vatikanischen Gärten am Rande einer Einladung zur Generalaudienz bei Papst Leo XIV. erklingen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.