„Köln? Das wird gleich ein richtig geiles Spiel!“

Testen und Ausprobieren war gestern! Heute (19.15) geht es für die Eisbullen ins Eingemachte. Zum Auftakt in die Ligaphase der Champions Hockey League kreuzen die Salzburger mit den Kölner Haien die Schläger.
Mit den Domstädtern kommt dabei gleich ein ordentliches Brett an die Salzach. In der Vorsaison gewann der Traditionsklub aus der Deutschen Eishockey Liga souverän den Grunddurchgang und scheiterte in den Play-offs am späteren Meister Berlin. „Das wird gleich ein richtig geiles Spiel. Wir brennen schon richtig darauf“, sagte Stürmer Mario Huber am Mittwoch nach dem Training.
Der Tiroler erwartet im ersten Pflichtspiel der Saison aber auch gleich die erste große Aufgabe. „Sie sind läuferisch stark und spielen hart. Auf dem Eis wird es eng werden“, warnte der Stürmer. Generell starten die Salzburger mit zwei Heimspielen in die Europapokal-Spielzeit.
Heimspiel-Auftakt für Salzburger schon richtungsweisend
Mit Blick auf das Schweden-Doppel in der kommenden Woche bekommt das erste Kräftemessen einen neuen Stellenwert. „Wir freuen uns, dass wir daheim starten können. Die Champions Hockey League ist immer speziell. Da kann man sich mit den besten Teams messen. Dass es um Punkte geht, macht es auch noch einmal anders. Wir hoffen, dass wir gut reinstarten“, erklärte der 30-Jährige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.