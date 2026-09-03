„Köln? Das wird gleich ein richtig geiles Spiel!“

Heimspiel-Auftakt für Salzburger schon richtungsweisend

Mit Blick auf das Schweden-Doppel in der kommenden Woche bekommt das erste Kräftemessen einen neuen Stellenwert. „Wir freuen uns, dass wir daheim starten können. Die Champions Hockey League ist immer speziell. Da kann man sich mit den besten Teams messen. Dass es um Punkte geht, macht es auch noch einmal anders. Wir hoffen, dass wir gut reinstarten“, erklärte der 30-Jährige.