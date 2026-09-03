Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen erwarten Haie

„Köln? Das wird gleich ein richtig geiles Spiel!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.09.2026 06:30
Ist schon hungrig auf die Kölner Haie: Eisbullen-Stürmer Mario Huber.
Ist schon hungrig auf die Kölner Haie: Eisbullen-Stürmer Mario Huber.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Testen und Ausprobieren war gestern! Heute (19.15) geht es für die Eisbullen ins Eingemachte. Zum Auftakt in die Ligaphase der Champions Hockey League kreuzen die Salzburger mit den Kölner Haien die Schläger.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit den Domstädtern kommt dabei gleich ein ordentliches Brett an die Salzach. In der Vorsaison gewann der Traditionsklub aus der Deutschen Eishockey Liga souverän den Grunddurchgang und scheiterte in den Play-offs am späteren Meister Berlin. „Das wird gleich ein richtig geiles Spiel. Wir brennen schon richtig darauf“, sagte Stürmer Mario Huber am Mittwoch nach dem Training.

Der Tiroler erwartet im ersten Pflichtspiel der Saison aber auch gleich die erste große Aufgabe. „Sie sind läuferisch stark und spielen hart. Auf dem Eis wird es eng werden“, warnte der Stürmer. Generell starten die Salzburger mit zwei Heimspielen in die Europapokal-Spielzeit.

Lesen Sie auch:
Ist wieder spielfit: Kapitän Thomas Raffl.
Fans atmen auf!
Eisbulle zurück: „Bin der Einzige mit Kaltstart“
02.09.2026
Hai-Alarm in Salzburg
Zum Auftakt wartet ein Traditionsklub mit Biss
02.09.2026
Die Ziele sind hoch
Salzburgs Handballer legten Grundstein für Erfolg
02.09.2026

Heimspiel-Auftakt für Salzburger schon richtungsweisend
Mit Blick auf das Schweden-Doppel in der kommenden Woche bekommt das erste Kräftemessen einen neuen Stellenwert. „Wir freuen uns, dass wir daheim starten können. Die Champions Hockey League ist immer speziell. Da kann man sich mit den besten Teams messen. Dass es um Punkte geht, macht es auch noch einmal anders. Wir hoffen, dass wir gut reinstarten“, erklärte der 30-Jährige.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
03.09.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
163.836 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
155.121 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Oberösterreich
Zweiter Schicksalsschlag für Familie von Marcel
130.300 mal gelesen
In diesem blauen BMW verunglückten die beiden jungen Männer in der Nacht auf Sonntag in ...
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2084 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1643 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1615 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Bullen erwarten Haie
„Köln? Das wird gleich ein richtig geiles Spiel!“
Sport Tv Logo
Mini-Aufgebot im Cup?
Chaos-Klub droht nach nur zwei Spielen Saisonende
Neue Slalom-Stars?
Drei Brüder am Podest! Marcel Hirscher freut‘s
Die Ziele sind hoch
Salzburgs Handballer legten Grundstein für Erfolg
Hai-Alarm in Salzburg
Zum Auftakt wartet ein Traditionsklub mit Biss

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf