Eisbulle zurück: „Bin der Einzige mit Kaltstart“

Da dürften wohl nicht nur die Fans durchatmen! Zum Auftakt in die Champions Hockey League gegen die Kölner Haie können die Eisbullen wieder auf ihr Urgestein setzen. Der Stürmer konnte in der Vorbereitung verletzungsbedingt nicht mitwirken.
„Thomas Raffl fällt länger aus“, hieß es am 20. August in einer Klub-Aussendung. Der 40-Jährige laborierte zuletzt an einer Unterkörperverletzung und musste sogar operiert werden. Nach einigen Tagen im individuellen Training stand der Kapitän in dieser Woche wieder auf dem Eis und wird nun doch rechtzeitig zum Champions-Hockey-League-Auftakt gegen die Kölner Haie (Donnerstag, 19.15) wieder auflaufen.
„Mir geht es schon wieder sehr gut und ich freue mich, endlich mit den Jungs spielen zu können. Ich bin der Einzige, der einen Kaltstart hat, aber ich werde mich einfach an das Team dranhängen und sie werden mich mitziehen“, sagte der Dauerbrenner am Mittwoch nach dem Training.
Zwei Salzburger fallen aus
Cheftrainer Alan Letang muss allerdings auf zwei andere Spieler verzichten. Florian Baltram (Untersuchungen am Unterkörper) und Fabian Baumann (krank) werden gegen den letztjährigen Grunddurchgangs-Sieger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht einsatzbereit sein.
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