Salzburgs Handballer legten Grundstein für Erfolg

Zweitliga-Handballer sind vor dem Auftakt in neue Saison in der HLA Challenge West bereits gerüstet. Mit der „Krone“ sprach Obmann Philipp Wohlhart über die hoch gesteckten Ziele.
Die Zielsetzung bei den Zweitliga-Handballern des UHC Salzburg ist klar: „Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, bin ich zuversichtlich, dass wir in das obere Play-off einziehen werden“, sagte Obmann Philipp Wohlhart vor dem Auftakt in die HLA Challenge-West im Gespräch mit der „Krone“.
Die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist deutlich zu spüren. Jeder einzelne Spieler ist bis in die Haarspitzen motiviert und kann es kaum erwarten.
Philipp WOHLHART, Obmann UHC Salzburg
Damit das gelingt, bereitete sich der Klub in den vergangenen Tagen intensiv auf die schwere Auftakthürde Bregenz am Samstag vor. Ein Trainingslager in der Steiermark inklusive Teambuilding soll den Grundstein für eine erfolgreiche Saison an der Salzach setzen. „Die Vorfreude innerhalb der Mannschaft ist deutlich zu spüren. Jeder einzelne Spieler ist bis in die Haarspitzen motiviert und kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht“, schilderte Wohlhart.
Kader leicht angepasst
Während man im Sommer mit Kapitän Maximilian Musil und Timon Glimm (wechselten in den Vorstand) sowie Florian Stanzel (Deutschland) drei Abgänge zu verzeichnen hatte, konnte man mit Jakub Nowopolski aus Warschau sowie Jonas Schneider (kam aus Traunstein) den Kader punktuell verstärken.
Mit Mark Ivanov, Azam Kohnaward, Ivan Trichovski und Jakob Augustin bekommt ein Quartett aus dem eigenen Nachwuchs seine Chance im Zweitliga-Kader von Cheftrainer Dushko Klandev. „Das Trainingslager war sowohl sportlich als auch für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft enorm wertvoll. Das hat das Team noch einmal zusammengeschweißt und es ist schön zu sehen, wie sich auch die Neuzugänge bereits im Kader integriert haben“, schwärmt der Klubchef, der im Sommer das Amt übernahm und den Verein sowie den Handball in Salzburg in neue Bahnen lenken möchte.
UHC Salzburg hat in Steiermark Selbstvertrauen getankt
In den drei absolvierten Testspielen zeigten die Mozartstädter bereits ansprechende Leistungen. Auf einen deutlichen 38:28 Sieg gegen die Füchse aus Trofaiach folgte ein 34:28-Erfolg gegen Graz. Nur in Wels (29:35) ging der UHC leer aus. „Da konnten wir nochmals taktische Varianten ausprobieren und Selbstvertrauen sammeln. Das war sehr wichtig für uns“, ist Wohlhart für den Startschuss gegen Bregenz zuversichtlich gestimmt.
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