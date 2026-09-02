Salzburgs Handballer legten Grundstein für Erfolg

Mit Mark Ivanov, Azam Kohnaward, Ivan Trichovski und Jakob Augustin bekommt ein Quartett aus dem eigenen Nachwuchs seine Chance im Zweitliga-Kader von Cheftrainer Dushko Klandev. „Das Trainingslager war sowohl sportlich als auch für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft enorm wertvoll. Das hat das Team noch einmal zusammengeschweißt und es ist schön zu sehen, wie sich auch die Neuzugänge bereits im Kader integriert haben“, schwärmt der Klubchef, der im Sommer das Amt übernahm und den Verein sowie den Handball in Salzburg in neue Bahnen lenken möchte.