Personalnot bremst immer noch Kindergärten-Ausbau

Stolz gab die Stadtpolitik dieser Tage Einblicke in den neuen Kindergarten an der Berchtesgadener Straße: Bis zu 91 Kinder sollen sich hier in einem modernen Umfeld wohlfühlen. Acht Mitarbeiter kümmern sich vorerst um sie. Wie schwierig es ist, Personal zu finden? „Das ist immer noch eine große Herausforderung“, so Jutta Kodat vom Amt für Schulen und Kinderbetreuung. 370 Fachkräfte und 57 Helfer arbeiten in städtischen Einrichtungen. 18 Stellen können derzeit nicht besetzt werden. Absagen gab es „nur“ 168. In den Jahren davor bekamen noch mehr als doppelt so viele Eltern eine Abfuhr.