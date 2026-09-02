Lkw crashte Pkw – Lenker haute danach einfach ab

Wer später bremst, ist länger schnell! So muss wohl der Lenker eines Lkw am Dienstag gedacht haben. Er wollte am Einfädelungsstreifen zur Bundesstraße 20 in Fahrtrichtung Salzburg/Freilassing nicht bremsen, kollidierte frontal mit einem Pkw und schob diesen einfach zur Seite...
Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr bei dem Einfädelungsstreifen zur Bundesstraße 20 in Fahrtrichtung Salzburg/Freilassing auf Höhe des Landratsamts. Der Lkw kollidierte frontal in die Seite des Pkws und schob diesen zur Seite.
Doch damit nicht genug: Der Lenker des Lkw fuhr nach der Kollision einfach davon.
Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise entgegen genommen unter der Telefonnummer: +49/8651 9700.
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