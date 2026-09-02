Lkw crashte Pkw – Lenker haute danach einfach ab

Wer später bremst, ist länger schnell! So muss wohl der Lenker eines Lkw am Dienstag gedacht haben. Er wollte am Einfädelungsstreifen zur Bundesstraße 20 in Fahrtrichtung Salzburg/Freilassing nicht bremsen, kollidierte frontal mit einem Pkw und schob diesen einfach zur Seite...