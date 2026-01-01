Ukrainischer Geheimdienst täuschte Todesfall vor

Zudem hatte Denis Kapustin unter anderem gesagt, den russischen Machthaber Wladimir Putin stürzen zu wollen. Ihm soll ein „ethnisch reines Russland“ vorschweben. Der gebürtige Russe war vor seiner Gründung des Freiwilligenkorps RDK vor allem als Hooligan und Rechtsextremist aufgefallen. Kapustin hatte in Köln gelebt, dort unter anderem Kampfsportveranstaltungen organisiert, das Neonazilabel „White Rex“ ins Leben gerufen und sich international mit Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten vernetzt.