„Geschlossene Abteilung“ bleibt geschlossen

Zukunft im Neubau bald nur noch mit Ambulanz?

Um die Zukunft der Versorgung im Innergebirg wird weiter gerungen. Großes Ziel war es, bis zum Herbst eine Vollversorgung auf die Beine zu stellen. An Wochenenden ist wieder regulär geöffnet. Weil immer noch Ärzte im Team fehlen, muss die als „Geschlossene“ bekannte Station aber bis auf Weiteres von der Doppler-Klinik in Salzburg mitübernommen werden. Dabei geht es um rund 400 Unterbringen im Jahr, zumeist für einige Tage. Der Rest der Psychiatrie (Ambulanz und Station) übersiedelt 2027 in den Neubau am Gelände, wo für die Abteilung zwei Stockwerke vorgesehen sind.