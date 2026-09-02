„Geschlossene Abteilung“ bleibt geschlossen

Die Psychiatrie im Schwarzacher Spital geht vorerst nicht in Vollbetrieb: Externe Ärzte helfen bei Nachtdiensten. Weil Personal fehlt aber keine geschützte Unterbringung mehr.
Der Personal-Engpass auf der Psychiatrie in Schwarzach spitzte sich heuer im Frühjahr so zu, dass die Abteilung an Wochenenden geschlossen wurde. Die Christian-Doppler-Klinik in Salzburg springt für psychiatrische Patienten ein, die gegen ihren Willen untergebracht werden. In Schwarzach läuft der Betrieb seither auf Sparflamme: In der Ambulanz wird weiterhin auf Hochdruck gearbeitet. Auch an Wochenenden konnten Patienten zum Teil mitversorgt werden. Und das Dienstrad für die Nacht ließ sich dank externer Hilfe aufrecht erhalten. „Sieben Kollegen unterstützen uns“, so Primar Marc Keglevic.
Der Ärztemangel zeigt sich auf der Psychiatrie schneller als auf anderen Abteilungen. Gerade in den Regionen ist das extrem herausfordernd.
Marc Keglevic, Vorstand der Psychiatrie im Krankenhaus Schwarzach
Zukunft im Neubau bald nur noch mit Ambulanz?
Um die Zukunft der Versorgung im Innergebirg wird weiter gerungen. Großes Ziel war es, bis zum Herbst eine Vollversorgung auf die Beine zu stellen. An Wochenenden ist wieder regulär geöffnet. Weil immer noch Ärzte im Team fehlen, muss die als „Geschlossene“ bekannte Station aber bis auf Weiteres von der Doppler-Klinik in Salzburg mitübernommen werden. Dabei geht es um rund 400 Unterbringen im Jahr, zumeist für einige Tage. Der Rest der Psychiatrie (Ambulanz und Station) übersiedelt 2027 in den Neubau am Gelände, wo für die Abteilung zwei Stockwerke vorgesehen sind.
Nagelneue Räume also für eine abgespeckte Versorgung? „Wir können trotzdem sehr hochwertig arbeiten und setzen auf Nähe zu den Patienten“, so Keglevic, der im Herbst 2027 in Pension gehen wird. Seine Stelle war bereits ausgeschrieben. Es gibt mehrere Bewerber. Die Zukunftsszenarien für die Psychiatrie gehen in alle Richtungen: vom Personal-Pool aus dem Zentralraum bis zur rein ambulanten Klinik.
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