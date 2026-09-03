Eine ganze Region zittert um führenden Leitbetrieb

Doch bangen nicht nur die Familien von 461 Mitarbeiter in den drei Gesellschaften des Konzerns um ihre Zukunft – eine ganze Region zittert um einen ihrer führenden Leitbetriebe. Pollmann betont den strukturellen Wandel in der Autoindustrie: eine dauerhafte Verschiebung, die derzeit viele Zulieferer treffe. Während die weltweite Automobilproduktion weiter wachse, entstehe der Druck am europäischen Markt.