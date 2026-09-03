Betrunkene schlägt Polizist mit Faust ins Gesicht

Ein Wiener Polizist kassierte am Mittwochabend von einer betrunkenen Frau einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Der Beamte musste im Spital behandelt werden. Die Frau – mittlerweile ausgenüchtert – zeigt sich reumütig.
Ein Passant bemerkte gegen 21.45 Uhr in der Glanzinggasse in Döbling eine bewusstlose Frau. Als er ihr helfen wollte, kam sie wieder zu Bewusstsein, begann zu schreien und schlug wild um sich. Zudem versuchte sie, die Türen mehrerer geparkter Autos aufzureißen.
Die Polizei wurde alarmiert. Den Beamten gelang es zunächst, die augenscheinlich verwirrte Frau zu beruhigen. Plötzlich wurde sie jedoch erneut aggressiv und schlug einem Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die 27-Jährige wurde daraufhin festgenommen.
Wollte Polizistin in Arm beißen
Während die Polizisten auf den Arrestwagen warteten, versuchte die Betrunkene zudem, eine Beamtin in den Unterarm zu beißen.
Ein Alkovortest ergab 1,9 Promille. Mittlerweile konnte die 27-Jährige einvernommen werden. Sie gab an, sich aufgrund des Alkoholkonsums nicht erinnern zu können. Zudem zeigte sie sich reumütig. Sie befindet sich noch in Polizeigewahrsam.
Der verletzte Polizist musste im Spital behandelt werden. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
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