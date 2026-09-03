Céline Dion tanzte und sang spontan mit Fans

Sängerin Céline Dion kann ihre Rückkehr auf die Bühne offensichtlich kaum erwarten: Vor ihrem Pariser Hotel hat sie vor und mit einer Gruppe von Fans spontan ihren Hit „Pour que tu m‘aimes encore“ gesungen.
Die Sängerin tanzte dazu in einem Lederkleid mit einer fransigen Schleppe und zeigte sich in bester Laune.
Parallel zu der am 12. September beginnenden Konzertreihe der Kanadierin finden in Paris zahlreiche Karaokeabende und Kostümwettbewerbe statt, die Céline Dion gewidmet sind.
Nach sechs Jahren wieder auf der Bühne
Nach sechs Jahren krankheitsbedingter Pause will die Sängerin zunächst 16 Konzerte in Paris geben, jeweils drei wöchentlich vor 30.000 Menschen in der La Défense Arena. Die Tickets dafür waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Zehn weitere Konzerte sind für Mai 2027 geplant.
Céline Dion hatte ihre bisher letzte Tournee wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. 2022 gab sie bekannt, an einer unheilbaren Autoimmunkrankheit zu leiden.
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