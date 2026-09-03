Céline Dion tanzte und sang spontan mit Fans

Nach sechs Jahren wieder auf der Bühne

Nach sechs Jahren krankheitsbedingter Pause will die Sängerin zunächst 16 Konzerte in Paris geben, jeweils drei wöchentlich vor 30.000 Menschen in der La Défense Arena. Die Tickets dafür waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Zehn weitere Konzerte sind für Mai 2027 geplant.