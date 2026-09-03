Strom ohne Oberleitung: Akku-Züge statt Dieselloks

In knapp zwei Jahren soll auf den Regionalbahnen in Niederösterreich ein neues Zeitalter anbrechen. Denn auch auf den noch nicht elektrifizierten Strecken wird der Elektroantrieb Einzug halten – in Form von Akku-Zügen. „Diese werden rund die Hälfte der alten Fahrzeugflotte ersetzen“, kündigt Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) an. Viele der alten Wendezüge mit Dieselloks haben dann ausgedient.