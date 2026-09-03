Strom ohne Oberleitung: Akku-Züge statt Dieselloks

Die Regionalbahnen in Niederösterreich werden ab 2028 umgerüstet. Auch ohne Oberleitung soll dann elektrisch gefahren werden. Die neuen Akku-Züge werden zuerst auf der Kamptal- und der Erlauftalbahn eingesetzt.
In knapp zwei Jahren soll auf den Regionalbahnen in Niederösterreich ein neues Zeitalter anbrechen. Denn auch auf den noch nicht elektrifizierten Strecken wird der Elektroantrieb Einzug halten – in Form von Akku-Zügen. „Diese werden rund die Hälfte der alten Fahrzeugflotte ersetzen“, kündigt Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) an. Viele der alten Wendezüge mit Dieselloks haben dann ausgedient.
Moderne Ausstattung
Die dreiteiligen Akku-Züge der Firma Stadler werden in der Schweiz gefertigt. Sie sind knapp über 60 Meter lang, bieten 163 Sitzplätze und erreichen Tempo 160. Niveaugleiche Einstiege. WLAN und Steckdosen gehören ebenso zur Ausstattung wie ein barrierefreies WC sowie Platz für zwölf Fahrräder oder acht Kinderwagen. „Diese Züge erfüllen die Ansprüche an moderne Regionalbahnen“, erklärt Landbauer nach einem Lokalaugenschein im Stadler-Werk in Bussnang.
Längst fällige Investitionen
Die ersten 16 Exemplare der modernen Züge werden 2028 auf der Kamptalbahn zwischen Horn Krems und St. Pölten sowie zwischen Horn und Sigmundsherberg zum Einsatz kommen, kündigt der Verkehrslandesrat an. Noch im selben Jahr sollen die Akku-Züge auch auf der Linie R57 der Erlauftalbahn zwischen Scheibbs und Pöchlarn rollen. Landbauer verspricht: „Im Rahmen der NÖ-Bahnoffensive investieren wir konsequent in die Zukunft unserer Regionalbahnen.“
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