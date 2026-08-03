Wann Züge mit 160 km/h nach Herzogenburg fahren

Jahrelange Arbeiten

Freilich, bis die Fahrgäste in den Genuss all dieser Verbesserungen kommen, wird des noch ein wenig dauern. Nach den umfangreichen Grundlagenerhebungen und Planungen, die jetzt starten, sollen ab 2028 die nötigen Maßnahmen zur Auflassung der Eisenbahnkreuzungen gesetzt werden. Mit dem Beginn des zweigleisigen Ausbaus – übrigens bei laufendem Betrieb – rechnen die ÖBB frühestens 2031. Voraussetzung ist natürlich, dass die Genehmigungsverfahren bis dahin positiv abgeschlossen sind. Die Fertigstellung ist für 2036 ins Auge gefasst.