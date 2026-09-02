Bekannter Sagen-Experte und Volkskundler gestorben

Zwischen Geheimschriften und Getreidespeicher

Als Forscher hat sich Biermann unter anderem mit dem Leben der Bergleute und ihrem Brauchtum befasst sowie mit der sozialen Not und dem Lebensalltag armer Leute. Zudem bearbeitete er Themenfelder wie Aberglaube, Zauberei, mystische und esoterische Praktiken, Geheimschriften, Beschwörungsformeln. Sehr interessiert haben ihn auch bemerkenswerten Bauernhäuser und Getreidespeicher. Eigenhändig hat er zwei Almhütten abgetragen und auf der Saualm bzw. in der Lölling wieder aufgestellt. Biermann zeichnete zahlreiche mündlich überlieferte Volkserzählungen (Sagen, Märchen, Schwänke etc.) auf und betrieb dafür umfassende Feldforschung. Dabei gelang es ihm immer wieder, Erzählerinnen und Erzähler, meist ehemalige ländliche Dienstboten, aufzutreiben, die in ihrem Lebensalltag bei Petroleum und Kerzenlicht selbst noch Erzählern zugehört und deren Geschichten weitertradiert hatten.