"That's crazy!"
Even an 84-year-old is making waves at the European Water Ski Championships
Von Krone Oberösterreich
Starting Wednesday, exactly 135 athletes will be competing at the European Senior Water Ski Championships in Fischlham. While the local president is considered the favorite to win gold, a Danish athlete of advanced age is causing a sensation—even though jumping off the ramp subjects the body to enormous forces.
“That’s really amazing,” says Daniel Dobringer. The president of the Fischlham Water Ski Union is hosting the European Senior Championships starting tomorrow and, at the age of 58, will take on the jump himself—and is highly likely to win the gold medal with jumps of around 60 meters.
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