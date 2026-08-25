Spitäler: Bablers Rezept wird wohl nicht bewilligt

Koalitionspartner haben andere Pläne

Geht es nach Experten und den Koalitionspartnern, kann der SPÖ-Chef gleich wieder umdrehen. Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer zerpflückte die Ambition: Eine Abschaffung reduziere das Leistungsangebot, die Wartezeiten in den Spitälern würden wieder länger. Ein anderes Rezept schwebt den NEOS vor: „Wir müssen Bürokratie und Doppelstrukturen abbauen, Zuständigkeiten besser abstimmen, Spitäler entlasten und den niedergelassenen Bereich stärken.“ Ähnliches kommt aus der ÖVP. Bablers Vorstoß sei zudem schlicht kein Teil der vereinbarten Gesundheitsreform.