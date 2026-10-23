Hitzesommer forderte so viele Tote wie noch nie

Untersucht wurden die Daten aus gut 850 urbanen Zentren in der EU, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz, in denen etwa 40 Prozent der Bevölkerung der genannten Länder leben. Zum Vergleich: Für das Jahr 2022 wird in dieser Region von etwa 29.000 Hitzetoten ausgegangen. Der Anteil der Todesfälle, die dem Klimawandel zugerechnet wird, lag demnach damals noch bei 59 Prozent.