„Besser erklären“ | Aufwind für EU-Skeptiker

Aufwind für EU-Skeptiker. So kann man sich auch nicht damit abspeisen lassen, die Vorteile der EU seien den Isländern nicht gut genug erklärt worden. Das wäre allzu billig und so gefährlich wie von der EU beauftragte Umfragen, wonach das Vertrauen in die Union quer durch Europa ohnehin hoch, in Österreich sogar überdurchschnittlich hoch sei. Doch das isländische Nein zu weiteren Beitrittsverhandlungen mit Brüssel gibt allen EU-Skeptikern neuen Aufwind. Bekanntlich hat erst in der Vorwoche Alice Weidel, die Chefin der deutschen Rechtspartei AfD, die vor einem Sieg bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt steht, sich in Wien für einen Austritt zumindest aus Schengen und Euro ausgesprochen. Die Schwesterpartei FPÖ hat daraufhin zwar signalisiert, das ginge ihr zu weit. Aber wer weiß – was geht einer Partei im Erfolgsrausch schon zu weit? Können doch Kickl und Co. vielen die Welt offenbar besser als andere erklären.