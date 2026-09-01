Blaufränkisch ,,X“ geht in die zweite Runde

Michael Kerschbaum setzt sein Herzensprojekt fort: Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr erscheint am 1. Oktober 2026 die zweite Edition des zehn Jahre gereiften Blaufränkisch ,,X". Diesmal kommt der Jahrgang 2016 in 3.000 handbemalten und nummerierten Flaschen limitierten Auflage auf den Markt und Sie können eine dieser exklusiven Flaschen gewinnen.
Mit dem Blaufränkisch ,,X" verfolgt Michael Kerschbaum eine klare Vision: Spitzenweine sollen nicht zu früh geöffnet werden. Stattdessen möchte er einen Blaufränkisch in seiner optimalen Trinkreife zugänglich machen – nach zehn Jahren Reifezeit und genau dann, wenn er sein volles Potenzial entfaltet.
,,Mit diesem Wein will ich zeigen, wie großartig Blaufränkisch sein kann, wenn man ihm Zeit gibt. Blaufränkisch ,,X“ ist kein Kompromiss. Er ist das Ergebnis von zehn Jahren Geduld und Präzision“
Robert Kerschbaumer
Das Fundament für dieses Projekt legte Vater Paul Kerschbaum, der Ende 1980er Jahre den Weinbau mit drei Hektar in Horitschon begann. Früh machte er sich einen Namen in der österreichischen Rotweinwelt und gilt als Pionier des Blaufränkisch. Damals noch weitgehend unbekannt, ist die Rebsorte mittlerweile weltweit begehrt - eine Erfolgsgeschichte, zu der auch das Weingut Kerschbaum maßgeblich beigetragen hat.
Heute führt Michael Kerschbaum das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Stephanie und einem jungen Team. Auf rund 40 Hektar entstehen charakterstarke Rotweine, bei denen Herkunft, Präzision und Langlebigkeit im Mittelpunkt stehen. Vater und Sohn verbindet nach wie vor ein enges und respektvolles Verhältnis, getragen von der Leidenschaft und einem hohen Qualitätsbewusstsein.
Ausbau und Geschmack
Die Trauben für den Blaufränkisch ,,X„ 2016 stammen aus der begehrten Riede Dürrau in Horitschon und wurden von Hand gelesen. Nach 18 Monaten im kleinen Eichenfass, sechs Monaten im 2.400-Liter-Holzfass und insgesamt zehn Jahren Reife präsentiert sich der Wein in seiner idealen Trinkphase – mit tiefgründiger Würze, feinem Tannin und beeindruckender Struktur. ,,Um den Wein in seiner Perfektion zu genießen, sollte er etwa zwei Stunden dekantiert werden“, empfiehlt Michael Kerschbaum. Besonders gut harmoniert er mit Rindfleisch, Gegrilltem oder gereiftem Käse.
Jede Flasche trägt das von Hand gemalte goldene ,,X" – das Symbol für die Zahl Zehn, die Reifezeit und den besonderen Charakter dieser Edition. Weinliebhaber können sich bereits jetzt ihre persönliche Wunschnummer reservieren. Mit jeder neuen Edition wird ein weiterer Jahrgang nach zehn Jahren Reife freigegeben. Bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart können Interessierte ihre persönliche Wunschnummer direkt beim Weingut reservieren unter www.kerschbaum.at,
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost eines von nur 3000 Stück des 10 Jahre gereiften Blaufränkisch „X“. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. September aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.