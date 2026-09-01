Blaufränkisch ,,X“ geht in die zweite Runde

Ausbau und Geschmack

Die Trauben für den Blaufränkisch ,,X„ 2016 stammen aus der begehrten Riede Dürrau in Horitschon und wurden von Hand gelesen. Nach 18 Monaten im kleinen Eichenfass, sechs Monaten im 2.400-Liter-Holzfass und insgesamt zehn Jahren Reife präsentiert sich der Wein in seiner idealen Trinkphase – mit tiefgründiger Würze, feinem Tannin und beeindruckender Struktur. ,,Um den Wein in seiner Perfektion zu genießen, sollte er etwa zwei Stunden dekantiert werden“, empfiehlt Michael Kerschbaum. Besonders gut harmoniert er mit Rindfleisch, Gegrilltem oder gereiftem Käse.