„Die ersten zwei Monate waren die schlimmsten“

Alles spricht über das Comeback von Carlos Alcaraz nach viereinhalb Monaten Pause. Bei Filip Misolic ist es jedoch sogar über sechs Monate her, dass er ein Tennismatch bestritt. Der Steirer erzählte der „Krone“ über den beschwerlichen Weg zurück.
Als Nummer 79 der Welt hatte Filip Misolic das Jahr noch begonnen, sich endlich auf längere Zeit in den Top 100 festsetzen wollen. Doch Mitte Februar ereilte ihn beim Challenger in Lille das große Drama. Er erlitt einen Teilriss der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle. Es folgte der physisch vielleicht härteste Abschnitt in Misolics Karriere, noch mehr nahm ihn die Zeit aber in psychischer Hinsicht mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.