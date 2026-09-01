„Die ersten zwei Monate waren die schlimmsten“

Als Nummer 79 der Welt hatte Filip Misolic das Jahr noch begonnen, sich endlich auf längere Zeit in den Top 100 festsetzen wollen. Doch Mitte Februar ereilte ihn beim Challenger in Lille das große Drama. Er erlitt einen Teilriss der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle. Es folgte der physisch vielleicht härteste Abschnitt in Misolics Karriere, noch mehr nahm ihn die Zeit aber in psychischer Hinsicht mit.