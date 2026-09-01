Vier Tote bei Luftangriffen auf Region Kiew

Kiew ist in der Nacht erneut von russischen Raketen und Drohen angegriffen worden: In der Region starben vier Menschen zu Schulbeginn.
„Leider kamen bei dem feindlichen Angriff auf die Hauptstadt drei Menschen ums Leben“, teilte die Kiewer Militärverwaltung am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Es gebe zudem Berichte über fünf Verletzte. In Boryspil östlich von Kiew wurde ein weiterer Mensch bei einem russischen Angriff auf ein Geschäft getötet.
Der Chef der Militärverwaltung der Region Kiew, Timur Tkatschenko, sprach von einem „massiven“ nächtlichen Angriff „mit russischen Raketen und Kampfdrohnen“. Ihm zufolge wurde in Boryspil zudem ein Wohnhaus getroffen. Dabei seien acht Menschen verletzt worden.
In diesem Video sollen die Schäden nach dem Angriff in Boryspil zu sehen sein:
Die ukrainische Luftwaffe hatte in der Nacht auf Dienstag bei Telegram mitgeteilt, dass sich „mehrere Ziele“ auf die Hauptstadt zubewegten. Kurz darauf sahen AFP-Journalisten der Nachrichtenagentur AFP in Kiew mehrere Lichtblitze und hörten laute Explosionen.
Die ukrainische Luftwaffe hatte davor gewarnt, dass die Gefahr durch „ballistische Waffen und andere Angriffsmittel gegen Kiew und die Region weiterhin besteht“. Die Einwohner wurden aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben.
Schulbeginn am Dienstag
In der Ukraine beginnt am Dienstag das neue Schuljahr. Die Behörden wollen in Kiew angesichts zunehmender Drohnenangriffe aus Russland ihre Sicherheitsmaßnahmen bei Luftalarm anpassen. Die Militärverwaltung der Region ordnete jedoch an, dass in Gebieten mit hohem Risiko keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen.
Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte am Montag im Onlinedienst Telegram erklärt, er habe Behördenvertreter in Kiew zusammengebracht, um über Änderungen der Sicherheitsmaßnahmen zu beraten. Dabei habe er etwa vorgeschlagen, die U-Bahn weiter über die Dnipro-Brücken fahren zu lassen. Bei Luftalarm stoppt die Metro derzeit ihren Verkehr über den Fluss.
Die russische Armee hat ihre Angriffe auf die Ukraine zuletzt stark ausgeweitet. Regelmäßig fliegen Schwärme von Kampfdrohnen auf die Hauptstadtregion zu. Durch die wiederkehrenden Alarme kommen der Verkehr und das Wirtschaftsleben teilweise zum Erliegen, weil Geschäfte geschlossen werden und die U-Bahn den Verkehr über die Dnipro-Brücken einstellt, was regelmäßig zu einem Verkehrschaos führt. Die Kiewer Stadtverwaltung kündigte zudem an, bei Schulkindern stärker auf Online-Unterricht setzen zu wollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.