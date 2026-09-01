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Ski-Queen Shiffrin plötzlich im Hochzeitsfieber

Ski Alpin
01.09.2026 06:35
Mikaela Shiffrin erlebte ein besonderes Hochzeitswochenende.
Mikaela Shiffrin erlebte ein besonderes Hochzeitswochenende.(Bild: Krone-Collage/AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola, Screenshot/Instagram_mikaelashiffrin)
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Von krone Sport

Ski-Queen Mikaela Shiffrin hat sich am Wochenende vom Hochzeitsfieber packen lassen. Doch dabei ging es nicht um sie und ihren Verlobten Aleksander Aamodt Kilde, sondern um die Trauung eines wichtigen Menschen in ihrem Leben. Von der Zeremonie zeigte sich die US-Amerikanerin auf Instagram begeistert. 

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„Ich habe das Wochenende damit verbracht, die Hochzeit des ersten Freundes, den ich je hatte und mit der Liebe seines Lebens zu feiern“, schreibt Shiffrin zu einer Serie an Fotos auf Instagram, die sie bei der Hochzeit am vergangenen Wochenende zeigen. 

„Verdammt großer Spaß“
Im Cowgirl-Style ließ die US-Amerikanerin dabei das besondere Paar hochleben und zeigte sich anschließend von Zeremonie und Feier begeistert: „10 von 10 Punkten – ich kann es nur wärmstens empfehlen, es war ein verdammt großer Spaß!“

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Auf die Hochzeit des Ski-Traumpaares Shiffrin und Kilde müssen sich die Fans hingegen noch etwas gedulden. Denn erst zuletzt erklärte die Ausnahme-Athletin, dass aufgrund der intensiven Herausforderung der Profi-Karriere keine Zeit für Planungen übrig bleibe. Wie es für das Duo nach der anstehenden Saison weitergeht, ist allerdings bislang nicht klar. 

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