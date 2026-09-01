Ski-Queen Shiffrin plötzlich im Hochzeitsfieber

Auf die Hochzeit des Ski-Traumpaares Shiffrin und Kilde müssen sich die Fans hingegen noch etwas gedulden. Denn erst zuletzt erklärte die Ausnahme-Athletin, dass aufgrund der intensiven Herausforderung der Profi-Karriere keine Zeit für Planungen übrig bleibe. Wie es für das Duo nach der anstehenden Saison weitergeht, ist allerdings bislang nicht klar.