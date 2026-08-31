Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich-Vergleich

Meiste Problemfamilien landesweit sind in Wien

Wien
31.08.2026 14:20
3,9 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Wien – in absoluten Zahlen 11.482 im Jahr 2025 – ...
3,9 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Wien – in absoluten Zahlen 11.482 im Jahr 2025 – sind ein Fall für die Fürsorge.(Bild: VOTAVA/PID)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Jedes 26. Kind in Wien ist ein Fall für die Kinder- und Jugendhilfe. Zahlen der Statistik Austria belegen damit: Nirgendwo sonst gibt es so viele Problemfamilien. Und gerade die offiziellen Zahlen liefern ein Indiz dafür, dass die Lage in der Bundeshauptstadt in Wahrheit noch viel brisanter ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass die Kinder- und Jugendhilfe in Wien ein Problemfeld ist, kann niemand leugnen. Doch Vergleich macht sicher, auch in diesem Bereich. Und so zeigen neue gesamtösterreichische Zahlen der Statistik Austria, wie groß das Problem wirklich ist – und zum Teil auch, wie es so groß werden konnte. Fest steht: Andere Bundesländer reagieren weit dynamischer auf die Herausforderungen im Fürsorgebereich.

Wiener Problemkinder kommen viel öfter in Heime
3,9 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Wien – in absoluten Zahlen 11.482 im Jahr 2025 – sind ein Fall für die Fürsorge. In rund drei Viertel der Fälle bedeutet das Betreuung in der Familie, in einem Viertel der Fälle volle Erziehung, das wiederum in zwei Drittel der Fälle in sozialpädagogischen Einrichtungen und in einem Drittel der Fälle bei Pflegepersonen. In anderen Bundesländern kommen Kinder aus Problemfamilien weit öfter in einem neuen familiären Umfeld unter als in Heimen.

Nirgendwo sonst ist der Anteil an Kindesabnahmen in der Bevölkerung und der Unterbringung in ...
Nirgendwo sonst ist der Anteil an Kindesabnahmen in der Bevölkerung und der Unterbringung in Heimen so hoch wie in Wien.(Bild: MA 11)

Überhaupt zeigt der Vergleich: Auch anderswo im Land hat die Fürsorge genug zu tun. Gemessen an der Bevölkerungsgröße sticht Wien bei den Fallzahlen nicht einmal besonders hervor. Aber während die Bundeshauptstadt unterdurchschnittlich oft Familien bei der Erziehung hilft, liegen Fälle von Kindesabnahme bundesweit auf Rekordniveau. Noch dramatischer fällt der Vergleich aus, wenn es um Gefährdungsmeldungen geht: Hier macht Wien ein Viertel aller Fälle in ganz Österreich aus.

Verdächtig gleichbleibende Fallzahlen 
Die Zahlen legen nahe, dass die MA 11 mit dem Rücken zur Wand steht: Trotz wachsender Probleme hat sich die Zahl von fremduntergebrachten Kindern nicht verändert, sondern ist mit 4150 im Jahresabstand exakt gleich geblieben. Bei Hilfen für junge Erwachsene mit Betreuungsbedarf ist Wien überhaupt Schlusslicht. Einsparungen bedeutet das allerdings nicht, im Gegenteil: 273 Millionen Euro an Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe, mit einem Plus von 32 Millionen innerhalb nur eines Jahres – Personalkosten noch nicht eingerechnet – sind einsamer Bundeslandrekord.

Lesen Sie auch:
Für die Unterbringung von Heranwachsenden wird immer mehr Geld ausgegeben.
Krone Plus Logo
Mega-Summen
Wiener MA 11: Das Millionen-Geschäft mit Kindern
19.08.2026
Krone Plus Logo
Skandal um Behörde
Missstände: Das fordern Experten von der MA 11
29.07.2026

Die FPÖ sah durch die Zahlen als erwiesen an, dass „Wien besonderen Handlungsbedarf hat. Statt Probleme frühzeitig zu erkennen und Familien gezielt zu unterstützen, müssen in Wien besonders viele Kinder außerhalb ihrer Familien betreut werden. Die Stadtregierung muss endlich hinterfragen, warum das in Wien derart häufig der Fall ist.“ Die Antwort könne „nicht sein, immer mehr Geld in ein System zu stecken, das die Probleme nicht löst“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
31.08.2026 14:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
19° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
18° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
18° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
18° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
16° / 28°
Symbol bedeckt

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
148.997 mal gelesen
Ralf Schumacher
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
136.679 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
105.990 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2755 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1479 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1136 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Mehr Wien
Zu viele Widersprüche
Schlaganfall in Zelle: Polizisten freigesprochen
Österreich-Vergleich
Meiste Problemfamilien landesweit sind in Wien
Schläge ins Gesicht
Drei Mal gingen Täter in Wien auf Polizisten los
Schwer verletzt
Ohne Helm: E-Scooter-Duo kracht in Auto
Sport Tv Logo
Sportclub-Goalie Haas
Auf der Skipiste in Schladming brach das Eis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf