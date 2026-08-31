Meiste Problemfamilien landesweit sind in Wien

Wiener Problemkinder kommen viel öfter in Heime

3,9 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Wien – in absoluten Zahlen 11.482 im Jahr 2025 – sind ein Fall für die Fürsorge. In rund drei Viertel der Fälle bedeutet das Betreuung in der Familie, in einem Viertel der Fälle volle Erziehung, das wiederum in zwei Drittel der Fälle in sozialpädagogischen Einrichtungen und in einem Drittel der Fälle bei Pflegepersonen. In anderen Bundesländern kommen Kinder aus Problemfamilien weit öfter in einem neuen familiären Umfeld unter als in Heimen.