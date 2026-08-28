Sturm sorgt derzeit für Stromausfall im Flachgau

Am Nachmittag steuert eine Gewitter-Superzelle auf das Land Salzburg zu. Starke Winde breiten sich bereits über dem Flachgau und der Stadt Salzburg aus. Bei der Stromversorgung kommt es bereits zu ersten Unterbrechungen wie die Salzburg AG meldet.
Wegen eines Kurzschlusses auf einer Leitung kommt es derzeit zu Stromausfällen in Teilen von Weitwörth, Nußdorf und Anthering. Das meldet die Salzburg AG auf ihrer Homepage.
Wie schnell der Schaden behoben sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch aus dem benachbarten Oberösterreich werden erste Unterbrechungen in der Stromversorgung gemeldet.
Möglicherweise kommen noch weitere Stromausfälle hinzu, denn die Sturmgefahr ist noch nicht gebannt.
Sturmböen mit 90 km/h, dazu Hagel sind es, die ab 16 Uhr über das nördliche Bundesland hinwegfegen werden. Meteorologin Liliane Hofer erläutert: „Im Laufe des Nachmittags wird die aktuelle Kaltfront mit Wind von Westen her aufziehen. Wann genau, hängt von der Druckwelle ab, die auf uns zusteuert.“
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