Sturm sorgt derzeit für Stromausfall im Flachgau

Sturmböen mit 90 km/h, dazu Hagel sind es, die ab 16 Uhr über das nördliche Bundesland hinwegfegen werden. Meteorologin Liliane Hofer erläutert: „Im Laufe des Nachmittags wird die aktuelle Kaltfront mit Wind von Westen her aufziehen. Wann genau, hängt von der Druckwelle ab, die auf uns zusteuert.“