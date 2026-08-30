Star-Goalie wechselt innerhalb der Premier League

Die Tinte ist trocken! Neo-Trainer Xabi Alonso hat einen neuen Tormann für den FC Chelsea verpflichtet. Argentinien-Keeper und Ex-Weltmeister Emiliano Martinez schließt sich für rund 8,8 Millionen Euro den „Blues“ bis 2029 an.
„Ich freue mich riesig, bei diesem Fußballverein zu sein“, so Martinez über seiner Rückkehr nach London. Von 2010 bis 2020 verbachte der Argentinier bereits viele Jahre in der englischen Hauptstadt im Kader des FC Arsenal. Nach mehreren Leihen wechselte er zu Aston Villa, wo er seither zu einem der besten Tormänner der Liga gehörte. 2022 gewann Martinez sogar den WM-Titel mit Argentinien – wurde dabei als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet.
„Leichte Entscheidung“
„Für mich und meine Familie war der Wechsel zu Chelsea eine leichte Entscheidung, und ich bin überglücklich – ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, freut sich der 33-Jährige auf seine neue Aufgabe. Bei den „Blues“ wird er den viel kritisierten spanischen Schlussmann Robert Sanchez ersetzen.
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