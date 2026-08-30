Star-Goalie wechselt innerhalb der Premier League

„Ich freue mich riesig, bei diesem Fußballverein zu sein“, so Martinez über seiner Rückkehr nach London. Von 2010 bis 2020 verbachte der Argentinier bereits viele Jahre in der englischen Hauptstadt im Kader des FC Arsenal. Nach mehreren Leihen wechselte er zu Aston Villa, wo er seither zu einem der besten Tormänner der Liga gehörte. 2022 gewann Martinez sogar den WM-Titel mit Argentinien – wurde dabei als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet.