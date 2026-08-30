Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Leichte Entscheidung“

Star-Goalie wechselt innerhalb der Premier League

Fußball International
30.08.2026 12:57
Argentinien-Keeper Emiliano Martinez wechselt zum FC Chelsea.
Argentinien-Keeper Emiliano Martinez wechselt zum FC Chelsea.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Tinte ist trocken! Neo-Trainer Xabi Alonso hat einen neuen Tormann für den FC Chelsea verpflichtet. Argentinien-Keeper und Ex-Weltmeister Emiliano Martinez schließt sich für rund 8,8 Millionen Euro den „Blues“ bis 2029 an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich freue mich riesig, bei diesem Fußballverein zu sein“, so Martinez über seiner Rückkehr nach London. Von 2010 bis 2020 verbachte der Argentinier bereits viele Jahre in der englischen Hauptstadt im Kader des FC Arsenal. Nach mehreren Leihen wechselte er zu Aston Villa, wo er seither zu einem der besten Tormänner der Liga gehörte. 2022 gewann Martinez sogar den WM-Titel mit Argentinien – wurde dabei als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet.

„Leichte Entscheidung“
„Für mich und meine Familie war der Wechsel zu Chelsea eine leichte Entscheidung, und ich bin überglücklich – ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, freut sich der 33-Jährige auf seine neue Aufgabe. Bei den „Blues“ wird er den viel kritisierten spanischen Schlussmann Robert Sanchez ersetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
30.08.2026 12:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
251.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
154.668 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
118.721 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2227 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1327 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
851 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Fußball International
„Leichte Entscheidung“
Star-Goalie wechselt innerhalb der Premier League
Sport Tv Logo
Legende Hans Krankl:
„Heute hat leider keiner mehr etwas zu sagen“
Verrückte Partie
Erst Mega-Patzer, dann spielt Querfeld groß auf
Nur 3 Minuten am Feld
Rot und Flaschenwurf: „Sieht sehr schlecht aus!“
Unzufriedenheit wächst
ÖFB-Kicker will weg – jetzt steht Wechsel bevor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf