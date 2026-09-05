Beatpatrol-Flop: Zweiter Tag – und wieder Probleme

„Was macht das für einen Sinn?“

Ein paar wenige Musikfans hatten sich zu diesem Zeitpunkt aber bereits auf den Weg zum Veranstaltungsort gemacht. Sie alle eint: Enttäuschung über den gefloppten ersten Festival-Tag. Nicht aber etwa aufgrund der logistischen und organisatorischen Probleme per se, sondern vor allem aufgrund der gänzlich ausgebliebenen Kommunikation seitens des Veranstalters, erklärt etwa Frederik gegenüber der „Krone“. Gemeinsam mit seinem Kumpel wartete er am Freitag fünf Stunden auf Einlass – um 19.30 Uhr gaben die beiden auf und gingen. „Dann hieß es 20 Uhr und dann haben wir gesagt: „Ne, wir lassen es halt bleiben, weil: Was macht das für einen Sinn?“ „Die Kommunikation war jedenfalls das, was am meisten gestört hat“, erklärt er.