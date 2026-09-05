„Bier, Boobs, Brezn“: Die Wiesn wird lesbisch!

„Wo sind eigentlich die lesbischen Frauen?“

Genau diese Frage stellte sich Veranstalterin Sina Scherer. „In München gab es früher viel mehr Orte, an denen lesbische Frauen sichtbar waren und sich selbstverständlich getroffen haben“, sagt sie. Viele dieser Treffpunkte seien verschwunden. Auch auf der Wiesn seien lesbische Frauen bislang kaum als eigene Community sichtbar. Ihre Lösung, die sofort angekommen ist: „Dann warten wir nicht darauf, dass jemand einen Raum für uns schafft. Dann schaffen wir ihn selbst.“