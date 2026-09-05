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202 Kroatien-Einsätze

Legende Modric verkündet Nationalteam-Entscheidung

Fußball International
05.09.2026 15:29
Luka Modric bleibt dem kroatischem Nationalteam auch weiterhin erhalten.
Luka Modric bleibt dem kroatischem Nationalteam auch weiterhin erhalten.(Bild: EPA/EDUARDO LIMA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der kroatische Fußballverband hat am Samstag auf Instagram bestätigt, dass Luka Modric seine Karriere im Nationalteam fortsetzen wird. Nach längeren Spekulationen ist nun klar, dass der 40-Jährige seinen bisherigen 202-Teameinsätzen weitere folgen lassen will. 

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„Der Kapitän der kroatischen Fußballnationalmannschaft, Luka Modrić, wird auf der Spielerliste stehen, die Trainer Slaven Bilić am Montag für die Spiele gegen Tschechien, Spanien und England in der NationsLeague bekanntgeben wird“, verkündet der kroatische Fußballverband auf Instagram und löst damit Begeisterung bei den Fans aus.

Denn damit ist klar, dass Legende Modric nach 202 Nationalteam-Einsätzen noch nicht genug hat. Der 40-Jährige scheint damit sogar noch eine Option für die EM in zwei Jahren zu sein. 

Freude auch bei Nationaltrainer Bilic
„Modric hat Trainer Bilic und HNS-Präsident Marijan Kustic bestätigt, dass er der kroatischen Nationalmannschaft in der neuen Ausgabe der Nations League weiterhin zur Verfügung stehen wird. Damit setzt sich die legendäre Länderspielkarriere eines Spielers fort, der in 202 Einsätzen für die „Vatreni„ unauslöschliche Spuren hinterlassen und Kroatien zu den größten Erfolgen seiner Geschichte geführt hat“, freut man sich vonseiten des Verbands.

Slaven Bilic
Slaven Bilic(Bild: AFP/MARKO PERKOV)

„Natürlich freue ich mich riesig über Lukas Entscheidung, denn wir alle wissen, wofür er steht und was er für Kroatien bedeutet – sowohl auf als auch abseits des Spielfelds“, wird Nationaltrainer Slaven Bilic zitiert. 

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