Legende Modric verkündet Nationalteam-Entscheidung

Freude auch bei Nationaltrainer Bilic

„Modric hat Trainer Bilic und HNS-Präsident Marijan Kustic bestätigt, dass er der kroatischen Nationalmannschaft in der neuen Ausgabe der Nations League weiterhin zur Verfügung stehen wird. Damit setzt sich die legendäre Länderspielkarriere eines Spielers fort, der in 202 Einsätzen für die „Vatreni„ unauslöschliche Spuren hinterlassen und Kroatien zu den größten Erfolgen seiner Geschichte geführt hat“, freut man sich vonseiten des Verbands.