Wiener Klubs ohne Europa – Scheiblehner vor Debüt!

Vor dem Wochenende liefern wir regelmäßig die wichtigsten Stimmen aus der heimischen Fußball-Bundesliga. Bei Rapid und der Austria herrscht Enttäuschung nach dem Nicht-Erreichen der Conference League Ligaphase, Salzburg freut sich über das souveräne Abschneiden gegen Mjällby und der GAK feiert unter Neo-Trainer Gerald Scheiblehner am Samstag die Premiere!