ÖFB-Goalie holt Elfer raus und ermöglicht Aufstieg

ÖFB-Teamgoalie Florian Wiegele hat Viktoria Pilsen am Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation gegen Roter Stern Belgrad um Marko Arnautovic und Muhammed Cham spielentscheidend in den Hauptbewerb gebracht.
Was war geschehen? Nach dem Hinspiel glaubten die Serben den Aufstieg bereits in der Tasche zu haben, konnten sie sich im ersten Duell doch mit 3:0 durchsetzen.
Elferfoul in der Nachspielzeit
In Pilsen erwartete die Zuseher jedoch ein ganz anderes Spiel, mit 3:1 für die Hausherren ging es am Donnerstag in die Nachspielzeit. Ein Tor fehlte den Tschechen, um sich in die Verlängerung zu retten, weshalb sich auch Keeper Wiegele beim Eckstoß auf den Weg nach vorne machte – und im gegnerischen Sechzehner gefoult wurde.
Der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt, Christophe Kabongo verwandelte eiskalt. In der Verlängerung war es dann David Krcik, der das Wunder perfekt machte und Viktoria Pilsen tatsächlich in die Europa League schoss. Für Arnautovic und Cham geht es indes in der Conference League weiter ...
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