ÖFB-Goalie holt Elfer raus und ermöglicht Aufstieg

Elferfoul in der Nachspielzeit

In Pilsen erwartete die Zuseher jedoch ein ganz anderes Spiel, mit 3:1 für die Hausherren ging es am Donnerstag in die Nachspielzeit. Ein Tor fehlte den Tschechen, um sich in die Verlängerung zu retten, weshalb sich auch Keeper Wiegele beim Eckstoß auf den Weg nach vorne machte – und im gegnerischen Sechzehner gefoult wurde.