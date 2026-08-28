Mladic könnte Staatsbegräbnis in Serbien bekommen

Der Verweis auf das staatliche „Protokoll“ wird von serbischen Medien so interpretiert, dass die Regierung unter Präsident Aleksandar Vucic ein Staatsbegräbnis mit höchsten Ehren plant. Als sicher gilt, dass Mladic im Belgrader Friedhof Topcider beigesetzt wird. Dies entspräche seinem Wunsch, neben seiner Tochter Anna begraben zu werden, die sich 1994 im Alter von 23 Jahren selbst das Leben nahm, hieß es. Ein Termin für das Begräbnis steht bisher nicht fest.