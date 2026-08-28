Europacup-Trio, Bayern-Jagd und Barcola-Transfer

Drei von fünf österreichischen Teams stehen nach der Qualifikation in einem europäischen Bewerb. Der LASK spielt Champions League, Salzburg und Sturm in der darunter liegenden Europa League. In „Sportkrone Inside“ schätzen wir die Chancen der Eurofighter ein, stimmen auf das Bundesliga-Wochenende sowie den Startschuss in der deutschen Liga ein. Außerdem reagiert der FC Liverpool auf dem Transermarkt. Der französische Top-Stürmer Bradley Barcola wird für die Reds aus Liverpool auf Torejagd gehen.