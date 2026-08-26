Iran: „Die USA haben im Krieg nichts erreicht“

Exil-Medien „auf Zielliste aufgenommen“

Irans Streitkräfte haben unterdessen mehrere persischsprachige Exilsender als mögliche Ziele von Angriffen ausgemacht. So wurden etwa Iran International, Radio Farda und der Sender BBC mit seinem persischsprachigen Programm genannt. Militärsprecher Abolfazl Shekarchi unterstellte den Medien, mit den Geheimdiensten in Israel und den USA verbunden zu sein.

Die Exilsender, die im Iran von einer breiten Mehrheit konsumiert werden, unterhalten vor allem in Europa und den USA ihre Büros. Eine große Mehrheit der iranischen Bevölkerung misstraut den staatlich kontrollierten Medien im Land, die selbst in Friedenszeiten der Zensur unterliegen. Im Krieg hat der Staat die Kontrolle über die lokalen Medien abermals verschärft.