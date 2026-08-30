30 Grad! Sommer denkt noch lange nicht ans Gehen

Und auch zum Wochenende hin will der Sommer einfach nicht klein beigeben. Am Freitag dominiert in den meisten Landesteilen die Sonne, vielerorts sogar völlig ungestört. Nur im Nordosten können zeitweise mehr Wolken durchziehen und einzelne kurze Regenschauer bringen. Die Schauerneigung bleibt aber gering. Dafür wird es noch einmal richtig warm: 24 bis 30 Grad sind möglich. Im Norden und Osten weht mäßiger bis lebhafter Westwind.