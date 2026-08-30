30 Grad! Sommer denkt noch lange nicht ans Gehen

30 Grad und Sonnenschein statt Nebel und Jacken: Auch wenn am Dienstag der Herbst offiziell Einzug hält, bleibt Österreich in Sommerlaune. Die kommende Woche bringt viel Sonne und spätsommerliche Temperaturen.
Mit dem Septemberbeginn wird es zwar offiziell herbstlich, doch von grauen Nebeltagen, dicken Jacken und kalten Füßen wird in Österreich vorerst wenig zu spüren sein. Die kommende Wetterwoche zeigt sich vielerorts spätsommerlich – inklusive Temperaturen von bis zu 30 Grad.
Zwar startet die Woche am Montag noch etwas wechselhaft. Eine Störungszone bringt vor allem im Westen und Norden Regenschauer und Gewitter. Im Tagesverlauf lockern die Wolken im Norden aber rasch auf. Der Niederschlagsschwerpunkt wandert Richtung Alpenhauptkamm sowie in den Süden und Südosten. Auch dort sind Schauer und Gewitter möglich, gegen Abend beruhigt sich das Wetter wieder.
Sommerliche 32 Grad zum Wochenstart
In der Früh werden 12 bis 20 Grad erwartet, tagsüber klettert das Thermometer auf 23 bis 32 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Südosten.
Und dann kommt ausgerechnet der Tag, an dem der Herbst meteorologisch beginnt: Der Dienstag zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Unter Hochdruckeinfluss scheint in weiten Teilen des Landes die Sonne. Lediglich im Bergland können sich Quellwolken bilden und vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter bringen. Sonst bleibt es überwiegend trocken und freundlich. Nach einer milden Nacht mit 11 bis 20 Grad werden tagsüber 21 bis 29 Grad erreicht.
Auch am Mittwoch hält das spätsommerliche Wetter durch. Zwar ziehen zeitweise ein paar Wolkenfelder über den Himmel, am Nachmittag bilden sich über den Bergen Quellwolken. Die Schauer- und Gewitterneigung nimmt dort nur leicht zu – in vielen Regionen bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad.
Am Donnerstag legt der Sommer sogar noch einmal nach: Verbreitet scheint die Sonne, meist ziehen nur harmlose hohe Schleierwolken über den Himmel. Die Quellwolken am Nachmittag bleiben ebenfalls ohne größere Folgen. Nach Frühtemperaturen zwischen 7 und 18 Grad werden 24 bis 29 Grad erwartet. Die höchsten Werte gibt es im Osten und Südosten.
Und auch zum Wochenende hin will der Sommer einfach nicht klein beigeben. Am Freitag dominiert in den meisten Landesteilen die Sonne, vielerorts sogar völlig ungestört. Nur im Nordosten können zeitweise mehr Wolken durchziehen und einzelne kurze Regenschauer bringen. Die Schauerneigung bleibt aber gering. Dafür wird es noch einmal richtig warm: 24 bis 30 Grad sind möglich. Im Norden und Osten weht mäßiger bis lebhafter Westwind.
Wer die warmen Tage also noch einmal richtig auskosten will, bekommt in der kommenden Woche reichlich Gelegenheit dazu.
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