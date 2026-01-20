Muslimbruderschaft soll auf EU-Terror-Liste kommen

Pinker Vorstoß für Verschärfungen gegen zunehmenden Extremismus: NEOS-Klubobmann Yannick Shetty fordert, radikale Ableger der Muslimbruderschaft auf der EU-Terrorliste zu ergänzen. Auch ausländischen Finanzierungsmodellen illegaler Moscheen in Österreich sagt er den Kampf an.
Frühmorgens will die Bundesregierung am Mittwoch die neue „Werte-Charta“ samt weiteren vertiefenden Maßnahmen gegen Extremismus präsentieren. Bereits vorab prescht der pinke Klubobmann Yannick Shetty in der „Krone“ mit einer Forderung vor. Er will die Muslimbruderschaft in Österreich künftig verbieten bzw. zumindest auf die Terrorliste setzen. Vorgemacht haben es jüngst bekanntlich die USA, die erst in der Vorwoche Teile der islamistischen Bruderschaft als „terroristisch“ eingestuft haben.
Spenden gesammelt
Konkret betroffen sind davon die Regionalgruppen in Ägypten, im Libanon und in Jordanien. Mitgliedern dieser Gruppen ist damit die Einreise in die USA untersagt – auch mögliche Vermögen in den Staaten würden damit eingefroren.
„Grund dafür ist vor allem die Unterstützung der Hamas, dem palästinensischen Zweig der Bruderschaft. In Europa gab es durch Vertreter der Bruderschaft mehrfach Aufrufe zu militärischer Gewalt, es wurden Spenden gesammelt und Terroranschläge gegen Zivilisten befürwortet“, erklärt der NEOS-Klubobmann. Ähnliches soll daher nun auch hierzulande Schule machen.
Dass die radikalen Ableger der Muslimbruderschaft auf der EU-Terrorliste fehlen, ist nicht nachvollziehbar.
Yannick Shetty, Klubobmann der NEOS
„Schärfere Gangart“ gefordert
Neben der Ergänzung auf der Terrorliste braucht es eine „schärfere Gangart“ gegen ausländische Finanzierungen salafistischer Ideologien sowie illegaler Moscheen. Maßnahmen dazu seien laut Shetty auch bereits auf der Regierungsklausur vergangene Woche beschlossen worden. „Die USA sind in vielem derzeit kein Vorbild – aber im Kampf gegen den politischen Islam und die Muslimbruderschaft geben sie ein Tempo vor, mit dem Europa endlich Schritt halten muss“, meint Shetty abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.