Muslimbruderschaft soll auf EU-Terror-Liste kommen

„Schärfere Gangart“ gefordert

Neben der Ergänzung auf der Terrorliste braucht es eine „schärfere Gangart“ gegen ausländische Finanzierungen salafistischer Ideologien sowie illegaler Moscheen. Maßnahmen dazu seien laut Shetty auch bereits auf der Regierungsklausur vergangene Woche beschlossen worden. „Die USA sind in vielem derzeit kein Vorbild – aber im Kampf gegen den politischen Islam und die Muslimbruderschaft geben sie ein Tempo vor, mit dem Europa endlich Schritt halten muss“, meint Shetty abschließend.