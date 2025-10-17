Islamisten rekrutieren in Wiens Parks und Schulen

Auf die Frage, wie groß die extremistische Szene in Österreich sei, antwortet Diaw ohne Umschweife: „Sehr groß, weil ganz einfach gilt, was wir immer schon gesagt haben. Also jeder, der von dieser Ideologie überzeugt ist, ist quasi ein potenzieller Attentäter.“

Er erzählt von einem syrischen Flüchtling in Kärnten, der sich in kurzer Zeit radikalisiert hatte: „Er sagte, er hätte alle Frauen ohne Kopftuch am Hauptbahnhof umgebracht. So abgestumpft sind diese Menschen.“ Das perfide System funktioniere, weil es Menschen in „Freund“ und „Feind“ aufteilt. „Wer nicht so denkt wie sie, ist ein Feind – egal ob Muslim oder Nichtmuslim.“