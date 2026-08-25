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Gemeinde legt wegen Invasion „Rattentag“ ein

Niederösterreich
25.08.2026 09:15
Im Weinviertel fühlen sich die Nager an einem Ort gerade besonders wohl. (Symbolbild)
Im Weinviertel fühlen sich die Nager an einem Ort gerade besonders wohl. (Symbolbild)(Bild: George Dolgikh)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Während die Bauern wegen der verlorenen Ernte verzweifeln, freuen sich die Ratten in diesem Jahr besonders. Zumindest im niederösterreichischen Großrußbach. Dort sollen die lästigen Nager in den vergangenen Wochen immer öfter gesichtet worden sein. Fachmännisch soll nun für Abhilfe gesorgt werden. 

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„Die trockenen Felder wurden bei der extremen Hitze wenig bearbeitet, das hat den Ratten genügend Ruhe gegeben, Gänge zu graben“, heißt es dazu im Gemeindeamt des Ortes im Bezirk Korneuburg. Ursprünglicher Auslöser sei aber ein privates „Messi-Haus“.

Zusätzlich zum Problem-Grundstück ein „gutes Jahr“ für Ratten
Der Eigentümer sei bereits kontaktiert worden, erfuhr die „Krone“ aus dem Büro von Ortschef Josef Zimmermann. „Es ist aber noch lange keine Rattenplage!“, beruhigt die Obrigkeit ihre Bürger. Es sei eben zusätzlich zum problematischen Grundstück ein „gutes Jahr“ für die Ratten.

Ein Fachmann hat zum vermehrten Auftreten der Ratten bereits festgestellt: Das trockene Wetter in diesem Jahr haben den kleinen Nagern besonders gefallen. Fällt dann noch hin und wieder ein wenig Futtermais ab, schlagen sich die Tiere die Bäuche voll.

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Gemeinde bittet um Anmeldung
Den kommenden Freitag, 28. August, hat Bürgermeister Zimmermann daher zum „Rattentag“ erklärt. Ein Schädlingsbekämpfer steht an diesem Tag im Ort kostengünstig zur Verfügung. Bei Personen, die sich bei der Gemeinde anmelden, werde er vorbeischauen, heißt es: „Bisher haben sich aber erst vier Haushalte angemeldet.“ Die Gemeinde warnt auch davor, Speisereste oder Tierfutter offen im Freien liegen zu lassen.

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