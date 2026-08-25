Gemeinde legt wegen Invasion „Rattentag“ ein

Gemeinde bittet um Anmeldung

Den kommenden Freitag, 28. August, hat Bürgermeister Zimmermann daher zum „Rattentag“ erklärt. Ein Schädlingsbekämpfer steht an diesem Tag im Ort kostengünstig zur Verfügung. Bei Personen, die sich bei der Gemeinde anmelden, werde er vorbeischauen, heißt es: „Bisher haben sich aber erst vier Haushalte angemeldet.“ Die Gemeinde warnt auch davor, Speisereste oder Tierfutter offen im Freien liegen zu lassen.