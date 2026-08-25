Gemeinde legt wegen Invasion „Rattentag“ ein

Während die Bauern wegen der verlorenen Ernte verzweifeln, freuen sich die Ratten in diesem Jahr besonders. Zumindest im niederösterreichischen Großrußbach. Dort sollen die lästigen Nager in den vergangenen Wochen immer öfter gesichtet worden sein. Fachmännisch soll nun für Abhilfe gesorgt werden.
„Die trockenen Felder wurden bei der extremen Hitze wenig bearbeitet, das hat den Ratten genügend Ruhe gegeben, Gänge zu graben“, heißt es dazu im Gemeindeamt des Ortes im Bezirk Korneuburg. Ursprünglicher Auslöser sei aber ein privates „Messi-Haus“.
Zusätzlich zum Problem-Grundstück ein „gutes Jahr“ für Ratten
Der Eigentümer sei bereits kontaktiert worden, erfuhr die „Krone“ aus dem Büro von Ortschef Josef Zimmermann. „Es ist aber noch lange keine Rattenplage!“, beruhigt die Obrigkeit ihre Bürger. Es sei eben zusätzlich zum problematischen Grundstück ein „gutes Jahr“ für die Ratten.
Ein Fachmann hat zum vermehrten Auftreten der Ratten bereits festgestellt: Das trockene Wetter in diesem Jahr haben den kleinen Nagern besonders gefallen. Fällt dann noch hin und wieder ein wenig Futtermais ab, schlagen sich die Tiere die Bäuche voll.
Gemeinde bittet um Anmeldung
Den kommenden Freitag, 28. August, hat Bürgermeister Zimmermann daher zum „Rattentag“ erklärt. Ein Schädlingsbekämpfer steht an diesem Tag im Ort kostengünstig zur Verfügung. Bei Personen, die sich bei der Gemeinde anmelden, werde er vorbeischauen, heißt es: „Bisher haben sich aber erst vier Haushalte angemeldet.“ Die Gemeinde warnt auch davor, Speisereste oder Tierfutter offen im Freien liegen zu lassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.