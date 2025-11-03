Vorteilswelt
Tränengas & Gewalt:

Trump wünscht sich noch härtere ICE-Razzien

Außenpolitik
03.11.2025 07:45
(Bild: AFP/JAMIE KELTER DAVIS)

Die Beamten der US-Einwanderungsbehörde stehen wegen ihres gewaltsamen Vorgehens häufig in Kritik – nun hat Präsident Donald Trump dieses rabiate Vorgehen vehement verteidigt. „Ich denke, sie sind nicht weit genug gegangen“, erklärte das Staatsoberhaupt auf die Interviewfrage, ob die Einsätze zu weit gehen. 

Interviewerin Norah O‘Donnell vom Sender CBS verwies auf Fälle, in denen ICE-Beamte eine Frau zu Boden warfen, Tränengas in Wohngebieten einsetzten und Autoscheiben einschlugen. „Sind Sie mit diesen Taktiken einverstanden?“, fragte sie. „Ja, denn man muss die Leute rausbekommen“, antwortete der Präsident.

Brutale Razzien sind umstritten
Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, hart gegen Einwanderer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis vorzugehen und Millionen Ausländer ohne Papiere abzuschieben. Seit seinem Amtsantritt im Jänner nehmen ICE-Beamte im ganzen Land Razzien vor. Der Einsatz schwer bewaffneter, maskierter ICE-Beamter an öffentlichen Orten gegen mutmaßlich illegale Einwanderer löste eine erbitterte Debatte in den USA aus.

Nach Protesten gegen Razzien der ICE in der US-Metropole Los Angeles hatte Trump die Nationalgarde und US-Marines in die kalifornische Stadt geschickt. Die Entsendung der Nationalgarde in die ebenfalls von den oppositionellen Demokraten regierten Städte Portland und Chicago wurde von Bundesrichtern vorerst blockiert.

