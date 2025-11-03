Trump wünscht sich noch härtere ICE-Razzien

Die Beamten der US-Einwanderungsbehörde stehen wegen ihres gewaltsamen Vorgehens häufig in Kritik – nun hat Präsident Donald Trump dieses rabiate Vorgehen vehement verteidigt. „Ich denke, sie sind nicht weit genug gegangen“, erklärte das Staatsoberhaupt auf die Interviewfrage, ob die Einsätze zu weit gehen.