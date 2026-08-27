Ärger um neue Vergabe der Gemeindewohnungen

Jene, die selbst keinen Online-Antrag stellen können, können einen Termin unter 01/24 111 (Mo bis Fr, 7 bis 20 Uhr) vereinbaren.

Die Vorab-Registrierung zum neuen System ist seit 14. Juli möglich, die Wohnungssuche ist aber erst ab 22. September freigeschaltet. Auch die Direktvergabe sei dann nach Punkten möglich.