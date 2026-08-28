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2500 Tiere in Wohnung

Mäuseplage verpestet Wohnhaus in Favoriten

Wien
28.08.2026 09:00
Mieterin S. hat sogar Mäuse in ihrer Wohnung entdeckt, die durch Installationsöffnungen im ...
Mieterin S. hat sogar Mäuse in ihrer Wohnung entdeckt, die durch Installationsöffnungen im Bereich der Badewanne kamen. Sie fing sie als Beweismittel ein.(Bild: zVg)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Nagetiere liegen nicht nur tot im Stiegenhaus, sondern gelangen lebend in Nachbarwohnungen. Die Stadt ist eingeschaltet, kann aber wenig tun.

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Mieterin Lina S. ist verzweifelt. Seit ungefähr drei Jahren gibt es in ihrer privaten Wohnhausanlage in der Muhrengasse im 10. Bezirk ein Problem mit Mäusen, welche aus einer Nachbarwohnung nicht nur ins Stiegenhaus, sondern auch in ihre eigenen Räumlichkeiten gelangen.

Mäusekot ist bei geschlossener Tür sichtbar.
Mäusekot ist bei geschlossener Tür sichtbar.(Bild: zVg)

Extremer Gestank und Geräusche
Seit Monaten ist eine extreme Geruchsbelästigung ein weiteres Problem: „Es handelt sich nicht um einen normalen unangenehmen Geruch, der gelegentlich auftritt. Der Gestank zieht regelmäßig so stark in meine Wohnung, dass ich teilweise nicht weiß, wohin ich noch ausweichen soll.“ Besonders ekelig ist, dass sie inzwischen auch täglich Kratz- beziehungsweise Scharrgeräusche durch die Wände hört – sowohl am Tag, als auch in der Nacht.

Tierrettung war vor Ort.
Tierrettung war vor Ort.(Bild: zVg)

Laut S. wurden die Behörden bereits eingeschaltet, die auch vor Ort waren. Rund 2500 Mäuse sollen in der Wohnung gefunden worden sein. Daraufhin wurde sie gereinigt. Doch das Durchatmen währte nur kurz. Mäusekadaver seien weiterhin im Stiegenhaus, durch Installationsöffnungen im Badezimmer gelangen die Nagetiere sogar in die Wohnung von S. „Ich bin psychisch am Ende“, sagt sie.

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Möglichkeiten ausgeschöpft
Von der Amtstierärztin der Stadt Wien (MA 60), Susanne Kerbl, heißt es auf „Krone“-Anfrage: „Wir sind in diesen Fall nur aufgrund unserer behördlichen Zuständigkeit für den Vollzug des Tierschutzgesetzes involviert und arbeiten mit dem Tierhalter an der Verbesserung der tierschutzrechtlichen Situation.“ Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, gebe es keine weiteren Informationen.

Die MA 15 schrieb S., dass sie alle vorgesehenen und erlaubten Maßnahmen veranlasst hätte. Die Situation werde weiter beobachtet, auch hier seien keine weiteren Infos gestattet.

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