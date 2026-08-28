Mäuseplage verpestet Wohnhaus in Favoriten

Möglichkeiten ausgeschöpft

Von der Amtstierärztin der Stadt Wien (MA 60), Susanne Kerbl, heißt es auf „Krone“-Anfrage: „Wir sind in diesen Fall nur aufgrund unserer behördlichen Zuständigkeit für den Vollzug des Tierschutzgesetzes involviert und arbeiten mit dem Tierhalter an der Verbesserung der tierschutzrechtlichen Situation.“ Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, gebe es keine weiteren Informationen.

Die MA 15 schrieb S., dass sie alle vorgesehenen und erlaubten Maßnahmen veranlasst hätte. Die Situation werde weiter beobachtet, auch hier seien keine weiteren Infos gestattet.